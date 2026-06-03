Elf Ex-Hertha-Stars bei WM dabei: Bobic-Flop spielt sogar für ein anderes Land

Berlin - Die Hertha-Stars werden die WM gebannt vor dem Fernseher verfolgen. Als Zweitligist stellt Hertha BSC keinen einzigen Nationalspieler, der beim großen Turnier in Mexiko, Kanada und den USA dabei ist. Und doch dürften blau-weiße Anhänger so manches Land ganz besonders verfolgen: Mit elf ehemaligen Spielern stellt die Alte Dame fast eine ganze Mannschaft auf.

Ivan Sunjic (29) ist den meisten bei Hertha BSC vor allem durch die Suspendierung in Erinnerung geblieben. © Tom Weller/dpa

Kurios: Mit Ivan Sunjic (29) und Frederik Björkan (27) sind zwei Akteure bei der Endrunde dabei, die bei Hertha absolut gar nicht funktioniert haben.

Ersterer ist nur noch in Erinnerung geblieben, weil er einst von Pal Dardai (50) vom Trainingsplatz geschmissen worden ist - und das mit legendären Worten: "Was denkst du dir? Geh weg. Tschüss", schimpfte Dardai. "Verpiss dich. Tschüss."

Sunjic wurde daraufhin suspendiert, machte kein einziges Spiel mehr für Hertha, spielte allerdings vorher schon kaum eine Rolle mehr. Der Sechser ging erst zu Birmingham und empfahl sich mit Champions-League-Teilnehmer Pafos für mehr.

Allerdings nicht mehr für Kroatien. Inzwischen läuft Sunjic für Bosnien-Herzegowina auf und ist gesetzt.

Weil sein bislang einziges Länderspiel für Kroatien ein Freundschafts- und kein Pflichtspiel war, war ein Verbandswechsel drin.

In Berlin vom Hof gejagt, trifft der Flop-Einkauf von Fredi Bobic (54) mit Bosnien auf einen Mitspieler, dem auch zwei Jahre nach seinem Abgang die Herzen in der Hauptstadt zufliegen: Haris Tabakovic (32) ist trotz erlittener Fußverletzung am letzten Bundesligaspieltag bei der WM dabei.

Björkan, ein weiterer Bobic-Flop, schrieb in dieser Saison ohnehin ein ganz besonderes Fußballmärchen. Mit Underdog Bodø Glimt mischte der Norweger die Champions League auf. Erst im Achtelfinale war trotz 3:0 im Hinspiel gegen Sporting Lissabon im Rückspiel nach Verlängerung Schluss.