Schon ab Juli: Das ist Herthas neuer Hauptsponsor

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Ein Jahr vor Vertragsende präsentiert Hertha BSC einen neuen Hautpsponsor. Die Sparda-Bank Berlin löst CheckCars24 ab.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Wechsel auf der Brust. Hertha BSC hat mit Sparda-Bank Berlin einen neuen Hauptsponsor. Die Genossenschaftsbank folgt damit auf CheckCars24 - ein Jahr vor Vertragsende.

Hertha-Star Michael Cuisance (26) wird in der neuen Saison mit einem neuen Hauptsponsor auf der Brust auflaufen.
Hertha-Star Michael Cuisance (26) wird in der neuen Saison mit einem neuen Hauptsponsor auf der Brust auflaufen.  © Andreas Gora/dpa

"Mit der Sparda-Bank Berlin gewinnt Hertha BSC einen Hauptpartner mit starker regionaler Verankerung und einem klaren Werteverständnis", sagt Hertha-Boss Dr. Peter Görlich (59).

Neuland ist die Fußballbranche für die Bank nicht. Schon seit der abgelaufenen Saison ist die Sparda-Bank Ärmelpartner beim Hauptstadtklub. Ab dem 1. Juli wird man das Logo noch viel deutlicher sehen - und zwar für vier Jahre.

"Die Bank kennt die Stadt, den Verein und seine Fans und denkt langfristig. Die Zusammenarbeit in der Ärmelpartnerschaft hat gezeigt, dass der inhaltliche 'Fit' stimmt - sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Wir freuen uns, diesen Weg nun als Hauptpartner gemeinsam weiterzugehen und die anstehenden Aufgaben mit einem bewährten Partner an unserer Seite anzugehen", so Görlich.

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Das Engagement mit dem Autohändler als Hauptpartner wurde vorzeitig beendet. Überraschend kam das nicht. Zuletzt knirschte es wegen angeblicher Zahlungsunstimmigkeiten gewaltig.

Hertha aber bleibt sich treu und hat nach CheckCars24 mit der Sparda-Bank wieder ein regionales Unternehmen auf der Brust. 1990 in Berlin gegründet, ist die Sparda-Bank die einzige Bank, die ausschließlich im Osten Deutschlands tätig ist.

Vom Ärmelpartner zum Hauptsponsor: Peter Görlich (59, r.) und Sparda-Bank-Vorstandsvorsitzender Frank Kohler freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.
Vom Ärmelpartner zum Hauptsponsor: Peter Görlich (59, r.) und Sparda-Bank-Vorstandsvorsitzender Frank Kohler freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.  © Sparda-Bank Berlin

Sparda Bank löst CheckCars24 bei Hertha BSC als Hauptsponsor ab

Besonders im Fokus stehen künftig gemeinsame soziale Projekte. Geplant sind unter anderem Aktionen im Kampf gegen Krebs, die Förderung finanzieller Bildung sowie die Unterstützung von Partnervereinen in Brandenburg.

"Mit Dr. Peter Görlich und Ralf Huschen in der Geschäftsführung schreitet Hertha BSC auf dem von Kay Bernstein ins Leben gerufenen Berliner Weg konsequent, seriös und professionell weiter voran und befindet sich inmitten einer großen Transformation", freut sich auch der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Berlin, Frank Kohler, über das erweiterte Engagement.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

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