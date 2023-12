Beliebtheitsstudie der Bundesliga: Hertha stürzt ab, Union klettert

Union-Trainer Nenad Bjelica (51, links) und Hertha-Coach Pal Dardai (47) könnten mit guten Ergebnissen für mehr Attraktivität bei ihren Vereinen sorgen. © Luis Vieira/AP, David Inderlied/dpa (Bildmontage)

Neben der realen Tabelle in der Fußball-Bundesliga ist dieses Tableau für die Vereine nicht weniger wichtig. Gemeint ist natürlich die Tabelle der beliebtesten Teams aus der Beletage des deutschen Fußballs.

Aus Berliner Sicht hätte es im Jahr 2023 unterschiedlicher wohl kaum ausfallen können. Union Berlin erlebte mit Platz vier und der Qualifikation zur Champions League die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Für Stadtrivale Hertha BSC ging es nach einer katastrophalen Saison zurück in die 2. Bundesliga. Die Leistungen machten sich am Ende auch in der Beliebtheit bemerkbar.

Die Alte Dame verlor einiges an Kredit bei den Fans und nicht zuletzt die mehr als ausbaufähige Außendarstellung ließ die Hertha auf den letzten Platz abrutschen. Nach Platz 15 in der vorherigen Saison rutschten die Charlottenburger nun noch weiter ab. Vor zwei Jahren reichte es für Hertha noch für Rang acht.

Ganz anders sieht es dagegen bei Union Berlin aus. Die Köpenicker verbesserten sich von Platz acht im letzten Ranking auf den vierten Rang.