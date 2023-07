Bleibt Christensen der Hertha erhalten?

Berlin - Hertha BSC startet am Samstag mit dem Duell gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Spielzeit. Dabei könnte doch ein wenig überraschend Oliver Christensen (24) die neue/alte Nummer eins werden.

Oliver Christensen (24) könnte auch in der kommenden Spielzeit im Tor der Hertha stehen. © Andreas Gora/dpa

Lange Zeit galt es als so gut wie sicher, dass Christensen die Alte Dame nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen wird. Vereine aus England, Spanien und Italien sollen am Dänen interessiert gewesen sein.

Doch wie der "Kicker" berichtete, kann sich Christensen mittlerweile sogar einen Verbleib bei der Hertha vorstellen. Wie der Däne zu dem Sportmagazin sagte: "Ich habe weiter Lust auf Hertha."

Auch wenn die Alte Dame fest mit den mindestens vier Millionen Euro Ablöse für den Torhüter geplant hatte, wird Trainer Pal Dardai (47) froh sein, dass er sich weiterhin eine Zukunft bei der Hertha vorstellen kann.

Nachdem die eigentliche neue Nummer eins Marius Gersbeck (28) im Trainingslager über die Stränge schlug und bis auf Weiteres suspendiert ist, könnte Christensen am Wochenende gegen Düsseldorf das Tor der Hertha hüten.