Boateng heizt Hertha auf Abstiegsgipfel ein: "Dann gibt es vielleicht auch 'ne Rote Karte"

Berlin - Am Freitag wird es ernst. Schalke gegen Hertha, der Letzte empfängt den Vorletzten. Abstiegskampf pur in Gelsenkirchen!

Kevin-Prince Boateng (36, l.) erwartet auf Schalke einen heißen Tanz. © Andreas Gora/dpa

Beide Mannschaften sind so etwas wie die Verlierer des Wochenendes. Hertha BSC blieb trotz großen Fights gegen RB Leipzig (0:1) ein Punkt verwehrt.

Schalkes Anhänger machten die Partie in Sinsheim zu einem Heimspiel, ihr Team unterlag Hoffenheim (0:2) aber dennoch.

Jetzt stehen beide enorm unter Druck. Der von Sandro Schwarz (44) immer wieder erwähnte lange Atem könnte tatsächlich ziemlich lang werden. Verliert die Alte Dame, übernehmen sie die Rote Laterne.

"Da wird es noch mehr Rangeleien geben. Noch mehr hin und hergehen. Dann gibt es vielleicht auch 'ne Rote Karte. Das ist Abstiegskampf. Wir sind nicht hier um schön zu spielen oder den Fuß wegzunehmen", heizt Boss Kevin-Prince Boateng (36) seine Mitspieler schon jetzt auf den Abstiegsgipfel ein.

"Wir sind hier um zu kämpfen, ganz einfach. Und wenn es nah an der Roten Karte ist, dann ist es nah an der Roten Karte", so Boateng. "Wenn jemand, was von mir will, bin ich hier. Kein Problem. Da kommt der Berliner aus mir raus."