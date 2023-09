Braunschweig-Gala teuer erkauft: Hertha bangt um Schlüsselspieler

Berlin - Nach dem 4:6 in Magdeburg gab Hertha BSC am Sonntag die passende Antwort: Mit 3:0 schoss die Alte Dame Eintracht Braunschweig aus dem Stadion. Matchwinner: Haris Tabakovic (29).

Haris Tabakovic (29/2.v.r.) ist für Hertha ein echter Unterschiedsspieler. © Soeren Stache/dpa

Der Schweizer ist ein echter Glücksgriff, erledigt die Niedersachsen mit seinem Dreierpack (38. Minute/ 45./71.) quasi im Alleingang. Es hätten auch fünf Treffer sein können.

Vor dem vermeintlichen 1:0 stand Fabian Reese (25) knapp im Abseits, obwohl das Tor erst 18 Sekunden später fiel. Kurz nach der Pause brauchte Schiedsrichter Marco Fritz den Kölner Keller dann diesmal nicht. Die Abseitsstellung Tabakovic war da schon deutlicher.

"Wenn wir mit 4:1 in die Pause gehen, dann wäre das Spiel schon entschieden. In den ersten 20 Minuten hatten wir so viele Möglichkeiten und auch fußballerische Qualität", so Pal Dardai (47).

Die Eintracht kam zwar mit Schwung aus der Kabine, doch Tabakovic machte den Deckel drauf. Einziger Wermutstropfen: Nach dem Führungstreffer musste Palko Dardai (24) verletzt runter. Er droht länger auszufallen.

"Er hat einen Schlag bekommen. Im Spiel wurde es auch gepfiffen. Er hat noch zehn Minuten weitergespielt, aber es sieht nicht gut aus. Er geht zum Röntgen und zum MRT", erklärte Papa Pal. Sein Ausfall ist besonders bitter, so harmonierte die offensive Viererreihe (Reese, Dardai, Winkler, Tabakovic) bis dahin besonders gut.