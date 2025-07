Bricht Hertha den Start-Fluch? "Man klatscht nicht für einen Regenbogen, sondern für ein Feuerwerk"

Berlin - 1:3 gegen Köln, 1:3 bei Union, 0:1 in Düsseldorf und 1:2 gegen Paderborn - Hertha BSC war zuletzt nicht gerade ein Frühstarter. In den vergangenen vier Jahren kassierte die Alte Dame vier Niederlagen, ob in der Bundesliga oder im Unterhaus. Auf Schalke aber soll am Freitag (20.30 Uhr/Sky und SAT.1) der Start-Fluch gebrochen werden.

Alles in Kürze

Beim letzten Aufeinandertreffen verzweifelte nicht nur Fabian Reese (27) an den vergebenen Chancen. © Andreas Gora/dpa

Hertha will nichts anderes als den Aufstieg. Das sollen auch die Knappen zu spüren bekommen.

"Man klatscht nicht für einen Regenbogen, sondern für ein Feuerwerk", so Stefan Leitl (47) auf der Pressekonferenz. "Es ist ein absolutes Highlightspiel. Zwei absolute Schwergewichte treffen aufeinander. Ich hoffe, dass wir Werbung für die 2. Liga machen können."

Wichtiger als das Spiel ist aber das Ergebnis. "Am Ende wollen wir natürlich drei Punkte."

Schon früh hat sich Hertha nach Platz neun und elf auf das Saisonziel Aufstieg festgelegt und das auch, anders als in den letzten Jahren, öffentlich so ausgegeben. Mit Druck bei der Alten Dame ist das aber so eine Sache.

Hatten die Berliner in den vergangen zwei Spielzeiten die Chance, oben anzugreifen, war die Niederlage quasi schon vorprogrammiert. Dennoch will Hertha bewusst die Rolle des Aufstiegsfavoriten annehmen: "Am Ende geht es darum, eine Lust zu entwickeln, etwas zu erreichen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (45).