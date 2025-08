Vom Gegner gespoilert: Hertha BSC wird auf Schalke nicht in "Weiß" spielen

Berlin - Hertha BSC hat bislang zwei Trikotsätze für die neue Saison in der 2. Bundesliga vorgestellt: die Heim- und Auswärts-Jerseys. Was noch fehlt, ist das dritte, das sogenannte Ausweichtrikot.

Alles in Kürze

Tjark Ernst (22) zeigt es an: Das dritte Hertha-Trikot kommt in dieser Spielzeit in Gelb daher - der Keeper muss dann aber auf eine andere Farbe ausweichen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Dass die Alte Dame zum Saisonauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und SAT.1) in der Veltins Arena nicht im blau-weiß gestreiften Dress antreten kann, hat zweierlei Gründe.

Zum einen wäre das Heimtrikot der Berliner dem klassischen Königsblau-Weiß von Gegner Schalke 04 zu ähnlich und zum anderen ist die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch nicht so ganz mit dem Design einverstanden.

Bislang konnte man davon ausgehen, dass der Hauptstadtklub stattdessen in den weißen Auswärts-Shirts auflaufen würde, aber auch das wird nicht der Fall sein.

Pünktlich zum Saisonauftakt sollte wohl auch das bislang fehlende dritte Trikot enthüllt werden, aber diese "Überraschung" haben die Knappen jetzt im Vorfeld verdorben.

In einer Zusammenfassung der Spielfakten ist nämlich auf der Schalke-Homepage zu lesen, dass die Spree-Athener komplett in Gelb zum Auftakt-Tanz bitten werden.

Ein Foto bei "X" zeigt das mutmaßliche Ausweichtrikot, das komplett in Gelb gehalten ist und nur an den Seiten und am Rundhalsausschnitt blaue und weiße Akzente aufweist.