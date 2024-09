Brooks-Diagnose da: Jetzt hat Hertha ein Problem!

Berlin - Der Schock bei John Anthony Brooks (31) und den Mitspielern war groß. Mit einem völlig verdrehten Fuß ging der 31-Jährige am Montag zu Boden . Unglücklicher hätte die erste öffentliche Einheit der Woche kaum laufen können.

Geschockt bemerkt John Anthony Brooks (31) den unnatürlich abstehenden rechten Fuß. © imago/Nordphoto

Die herbeigeeilten Physios konnten den Fuß zwar wieder einrenken und auch Brooks humpelte zum Golfcart, das Glück im Unglück blieb aber aus. Kaum zu Hertha BSC zurückgekehrt, fällt der Ex-Hoffenheimer länger aus.

"Jay Brooks hat sich am Montag im Training eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen. Wir müssen in den kommenden Wochen vorerst auf ihn verzichten", teilten die Berliner in den sozialen Kanälen mit.

Eine Verletzung, die Hertha schwer trifft. Da Linus Gechter (20) verletzt von der U20 abreisen musste und sowohl Pascal Klemens (19) als auch Marton Dardai (22) in der Länderspielpause unterwegs sind, hat Cristian Fiél (44) vor dem Kracher gegen Düsseldorf mit Kapitän Toni Leistner (34) nur noch einen Innenverteidiger zur Verfügung.

Das Einstudieren wichtiger Automatismen ist so kaum möglich. Dabei wurde bei aller Freude über den Lautern-Wahnsinn offensichtlich, dass die Berliner vor allem beim Verteidigen der Standards (zwei der drei Gegentore fielen nach einem Eckball) Verbesserungspotenzial haben. Bei fast jeder Ecke brannte es im Strafraum. Brooks hätte mit seiner Körpergröße von 1,94 Metern eine wichtige Rolle einnehmen können.