Comeback-Plan: Steht Hertha-Star Reese dann wieder auf dem Rasen?

Fabian Reese (26) fehlt Hertha schon seit vier Monaten.

Die Hoffnung auf ein baldiges Comeback wuchs. Im Gegensatz zu Gechter, der nach seiner schweren Schulterverletzung wieder mit der Mannschaft trainieren kann, absolvierte Reese vergangene Woche allerdings weiterhin individuelles Training.

"Keiner würde sich mehr darüber freuen, wenn er zurück wäre, als ich. Aber das dauert einfach noch seine Zeit", dämpfte Cheftrainer Cristian Fiél (44) noch Ende Oktober die Erwartungen.

Seitdem ist weitere Zeit vergangen, in der Reese wie besessen an seinem Comeback ackert. Kehrt er schon diese Woche ins Mannschaftstraining zurück?

Ein Blitz-Comeback gegen Ulm am Samstag (13 Uhr/Sky) ist aber selbst dann zu früh. Auch die Woche drauf in Magdeburg dürfte kein Thema sein. Wie die Bild berichtet, will er angeblich beim Pokal-Hit in Köln am 4. Dezember wieder mit von der Partie sein.

Dafür aber müsste der Flügelflitzer erst mal wieder trainieren. Schon diese Woche: "Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich tue alles dafür, schnell wieder dabei zu sein", sagte Reese zuletzt dem Berliner Kurier.