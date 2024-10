Reese-Comeback rückt näher, doch Hertha-Star Demme fehlt weiter

An Mannschaftstraining ist derzeit aber noch nicht zu denken. Der Flügelflitzer wird erst behutsam rangeführt. So dürften auch das Pokalspiel gegen Heidenheim kommende Woche sowie das Heimspiel gegen Köln am 3. November noch zu früh kommen. Das Comeback rückt dennoch immer näher.

Das war vor drei Monaten. Seitdem wird Reese schmerzlich vermisst. Zuletzt deutete er bereits beim Meet and Greet mit den Fans Anfang September an , dass es bis zum Comeback noch etwa acht Wochen dauern würde.

Fragezeichen gibt es jedoch weiterhin um Diego Demme (32). Der Stabilisator vor der Abwehr fehlte auch am Dienstag zum Trainingsauftakt in die neue Woche. Schwindelgefühle verhinderten sowohl einen Einsatz auf Schalke als auch zuletzt gegen Braunschweig. Es sieht so aus, dass er auch Samstag in Karlsruhe (13 Uhr/Sky) fehlen wird.

Marten Winkler (22) hingegen konnte wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Damit hat Cristian Fiél (44) beim KSC eine Option mehr auf dem Flügel. Bald dann mit Reese sogar noch eine weitere!