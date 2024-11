"Crazy Story": Hertha-Star Gechter verrät Magath-Anekdote

Linus Gechter (20, l.) war vor seiner schweren Schulterverletzung Stammspieler bei Hertha BSC. © Axel Heimken/dpa

Beim YouTuber KevinFromTheBlock erinnert sich Innenverteidiger Linus Gechter (20) an ein ganz bestimmtes Gespräch. Für den Innenverteidiger war es seine erste Saison bei den Profis. Mit 17 feierte er damals noch unter Pal Dardai (48) sein Profidebüt.

Auch Magath sah Gechters Potenzial, allerdings auf einer ganz anderen Position. "Das ist eine crazy Story, die habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Magath wollte mich in den Sturm stellen."

Für die Startelf wohlgemerkt. Seinen Namen fand Gechter auf dem Aufstellungsbogen vor dem Relegationshinspiel im Olympiastadion dann aber nicht wieder.

"'Wunderst du dich, dass du nicht spielst? Ich bin ehrlich, ich habe überlegt, dich in den Sturm zu stellen. Sag mir mal deine Stärke'", erinnert sich der Hertha-Star an das, was Magath zu ihm sagte. "Bevor ich was sagen konnte, sagt er: 'Nein! Deine Stärke ist der Torabschluss. Du hast den stärksten Abschluss in der ganzen Mannschaft.'"