Dardai erhöht vor Freundschaftsspiel gegen den KSC den Druck: Das gab es bei Hertha noch nie!

Pal Dardai (47) will gegen KSC den nächsten Schritt gehen. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Wenn am Samstagabend der Karlsruhe SC ins Olympiastadion kommt, werden rund 60.000 Zuschauer oder gar mehr erwartet. Sie erwartet eine ganz besondere Stimmung. Seit Jahren pflegen die Herthaner und Badener eine innige Fanfreundschaft.

In Anlehnung an das Wildparkstadion ziehen die Gästefans sogar in den Oberring der Gegentribüne. So nah aneinander waren Heim- und Gästefans zuletzt wohl nur beim Umbau des Olympiastadion für die WM 2006.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der eigentliche Gästeblock leer bleibt. Stattdessen können auch Herthaner da sitzen, wo sonst der Gast ist. Das gab es seitdem die Alte Dame im Olympiastadion spielt wohl auch noch nicht.

"40 Jahre Fanfreundschaft ist für die Fans eine Riesen-Sache. Für uns aber auch, weil es einfach eine enge Verbindung gibt", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43). Vorher laufen die Fans noch gemeinsam zum Stadion. Geschenke sollte der KSC aber nicht erwarten. Hertha will die drei Punkte in Berlin behalten.