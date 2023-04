Dardai startet Herthas Rettungsmission und hat ein großes Problem: "Dann können wir einpacken"

Berlin - Es kann nur einen geben! Hertha BSC setzt bei der Mission Klassenerhalt auf einen alten Bekannten: Pal Dardai (47) kehrt zu seinem Herzensverein zurück . Eigentlich war der Plan, im Sommer in die Akademie zurückzukehren, jetzt steht er erneut an der Seitenlinie und steht vor einer Mammutaufgabe.

Der 47-Jährige hat nun die unbequeme Aufgabe, eine verunsicherte Mannschaft in kürzester Zeit auf Vordermann zu bringen. Erschwerend kommt der Mangel an Führungsspielern hinzu.

"Wir brauchen Führungsspieler", forderte der Hertha-Coach. Ein-Dauer-Dilemma, an dem nicht nur Sandro Schwarz (44) gescheitert ist. Schon bei Bruno Labbadia (57) oder Tayfun Korkut (49) war der Mangel offensichtlich. "Wenn in dieser Mannschaft nur Prince Führungsspieler ist, dann können wir einpacken. Dann wird das nix."

Er nimmt die Spieler in die Pflicht und erinnert sich an seine erste Amtszeit. Auch damals haben sich die Spieler beim Gespräch eher weggeduckt. "Wir haben keinen Ibisevic auf dem Platz, da muss einer reinwachsen in die Position", so Dardai, der Gespräche ankündigte. Er ahnt bereits, was passiert, wenn die Suche nach Führungsqualitäten auf dem Rasen erfolglos bleibt: "Aber ich glaube, das werde ich schon hinkriegen."