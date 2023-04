Hertha wie ein Absteiger! Alte Dame wird beim Abstiegskrimi auf Schalke abgeschossen

Tim Skarke jubelt nach seinem Traumtor zum 1:0. © David Inderlied/dpa

Ein Traumtor von Tim Skarke (3. Minute), sowie ein Kopfballtor von Marius Bülter (13.) machten die nächste Niederlage beim extrem wichtigen Abstiegsgipfel perfekt. Ausgerechnet die beiden Ex-Unioner schossen Hertha schon früh in Richtung 2. Liga, weil die Berliner bei zwei Einwürfen jeweils gepennt haben.

Die Schwarz-Elf lieferte beim Abstiegsgipfel auf Schalke erneut einen Grusel-Aufritt, schenkte sich beim Duell "Letzter vs. Vorletzter" mal wieder selbst die Tore ein. So steigt der Haupstadtklub ab!

Ungünstiger hätte das Spiel aus Sicht der Hertha aber auch nicht laufen können. Aus einem eigenen Einwurf heraus gerieten die Berliner schnell ins Hintertreffen. Tim Skarke bestrafte zu passive Gäste, als er die Kugel von der Strafraumgrenze in den Winkel jagte. Blitz-Start für Schalke!



Hertha suchte die schnelle Antwort, zeigte eine gute Reaktion, musste aber den nächsten Treffer schlucken. Wieder ging ein Einwurf und viel zu passive Berliner voraus. Skarke konnte unbedrängt flanken und fand den völlig allein gelassenen Marius Bülter. Per Kopf hatte er keine Mühe - 0:2 nach 13 Minuten.

Die Alte Dame hatte zwar den Ball, nahm aber überhaupt nicht die Zweikämpfe an und hatte nun auch noch Pech im Abschluss. Ralf Fährmann lenkte das Spielgerät mit einer Glanzparade gerade noch so an den Pfosten.