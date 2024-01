Das tut Hertha weh: Alte Dame gegen Mechelen ohne Chance

Sie wollen in La Manga die Zeit nutzen, sich weiter von ihrem Unterschiedsspieler zu emanzipieren, denn wann Reese wieder spielen kann, ist weiter völlig offen. Gegen den belgischen Erstligisten fiel den Blau-Weißen offensiv jedoch so gut wie nichts ein.

In der Pinatar Arena hatte Hertha so gut wie keine Chance. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Keine sechs Minuten später war Pflücke wieder zur Stelle. Ein Durchbruch auf der linken Außenbahn reichte, um auf 0:2 zu stellen (29.). Es lief nicht für Hertha. In der Pause musste dann auch noch Jonjoe Kenny raus. Er griff sich nach einem geschossenen Freistoß an den Oberschenkel, biss bis zur Halbzeit noch auf die Zähne, musste aber runter.

Nach dem Seitenwechsel meldete sich dann auch der Zweitligist an. Erst klärten die Belgier auf der Linie, den anschließenden Abstauber brachte Florian Niederlechner nur ans Außennetz.

Doch auch nach dem Achtfach-Wechsel wurde es nicht besser. Die letzte Viertelstunde musste Hertha gar noch mit einem Mann weniger zu Ende bringen. Deyovaisio Zeefuik sah wegen Meckerns Gelb-Rot.

Unmittelbar zuvor bekam Mechelen-Coach Besnik Hasi Rot. Er hatte sich lautstark über ein nicht geahndetes Foul mit "What the fuck is this?" beschwert. Einen hatten die Belgier aber noch: Bill Antonio setzte Sekunden vor dem Abpfiff mit dem 3:0 den Schlusspunkt.