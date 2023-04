Dieser Star steht bei Hertha BSC vor dem Aus: Vertragsklausel nicht erfüllt

Dabei lag es allerdings nicht an der Leistung des Offensiv-Allrounders, der in den 30 Partien, die er für die Alte Dame bislang bestritten hat, immerhin elf Scorerpunkte (acht Tore und drei Vorlagen) sammeln konnte.

Bei 68 Partien, über zwei Saisons verteilt, entspräche das rund 41 Spielen, doch Stevan kommt bislang gerade einmal auf 16 Einsätze, in denen er das Kriterium erfüllen konnte.

Und genau mit dieser zuvor ausgehandelten Option soll sein bevorstehender Abgang in Zusammenhang stehen. Denn wie Bild berichtet, soll der Nationalspieler Montenegros von der Erfüllung der Voraussetzungen für eine Vertragsverlängerung weit entfernt sein.

Der 33-jährige "Wandervogel" wechselte im Juli 2021 ablösefrei von der AS Monaco nach Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Stevan Jovetic ist erst der zweite Spieler überhaupt, der einen Torerfolg in den fünf europäischen Top-Ligen bejubeln durfte. © Andreas Gora/dpa

Vielmehr machte dem Montenegriner immer wieder seine körperliche Verfassung ein Strich durch die Rechnung: Insgesamt 23 Spiele verpasste er aufgrund diverser Blessuren in seiner Zeit bei den Blau-Weißen - in letzter Zeit zwickte immer wieder die Wade.



Seine Verletzungsanfälligkeit zieht sich schon durch seine gesamte Karriere, unter anderem musste der Rechtsfuß sich von zwei Kreuzbandrissen zurückkämpfen.

Allerdings ist es Jovetic beim Hauptstadtklub auch gelungen, Geschichte zu schreiben. Er ist nur einer von drei Spielern, der in den fünf großen Top-Ligen Europas, also in Italien, England, Spanien, Frankreich und auch Deutschland aktiv war.

Dank seiner Tore für die Spree-Athener ist er sogar erst der zweite Fußball-Profi der Geschichte, der in allen diesen Ligen auch einen Treffer markieren konnte - der erste war der Rumäne Florin Raducioiu (53).

Und wer weiß, vielleicht kann Stevan Jovetic für Hertha BSC im Abstiegskampf ja noch einmal richtig wichtig werden, sofern er im Saison-Endspurt verletzungsfrei bleibt.