Drama-Queen Hertha BSC: Dieser Abstieg ist das Ergebnis der letzten vier Jahre!

Berlin - Dieser Last-Minute-Abstieg ist so Hertha ! Wenn schon absteigen, dann dramatisch! Bis zur 94. Minute sah es nach einem kitschigen Drehbuch aus.

Pal Dardai (47, r.) konnte diesmal den Abstieg nicht verhindern. Keeper Oliver Christensen (23, 2.v.r.) muss getröstet werden. (Bildmontage) © Soeren Stache/dpa

Über 70.000 Zuschauer strömten ins Olympiastadion, um noch einmal ihre Hertha zu sehen und sorgten nebenbei - trotz dieser erneuten Katastrophen-Saison - für einen Zuschauerrekord. Getragen vom Publikum und angeführt von Kevin-Prince Boateng (36), der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, hauten die Berliner noch einmal alles raus.

Lucas Tousart (26/64. Minute) verwandelte mit dem ersten Eckballtor der Saison das Olympiastadion in ein Tollhaus. Tief in der Nachspielzeit versetzte aber Keven Schlotterbeck (26/90.+4) den Herthanern mit dem 1:1 gegen Bochum einen Stich ins Herz. Ausgerechnet ein Ex-Unioner schießt Hertha in Liga zwei.

"Das Tor lag in der Luft", sagte Pal Dardai auf der Pressekonferenz. "Ich habe schon im Hinterkopf gedacht: Wenn wir nicht das 2:0 machen, wird es schwer. So tut es natürlich weh, aber ich habe im Fußball schon so vieles erlebt. Gutes und Schlechtes."

Man könnte auch meinen er ist schon lange genug bei der Alten Dame. Gefühlt kaum ein Verein in der Bundesliga schafft es derart häufig sich doch noch um den Lohn zu bringen. Typisch Hertha eben!