Abstieg besiegelt: Last-Minute-Bochumer schießen Hertha BSC in die 2. Liga

Berlin - Ist das bitter! Der Abstieg von Hertha BSC ist perfekt! Mit dem späten 1:1 (0:0) gegen den VfL Bochum können sich die Berliner nicht mehr retten. Elf Jahre nach dem letzten Abstieg muss die Alte Dame erneut in Liga zwei - und das auf ganz bittere Art und Weise.

Herthas Maximilian Mittelstädt zeigte vollen Einsatz. © Soeren Stache/dpa

Lange Zeit sah es so aus, als hätten die Alte Dame doch noch die Rettung vor Augen. Bis zur 4. Minute der Nachspielzeit. Dann schlug Bochum doch noch zu. Der Ex-Unioner Keven Schlotterbeck schickte Hertha mit seinem Ausgleichstreffer eine Etage tiefer.

Für den Hauptstadtklub ist es bereits der siebte Abstieg aus der Bundesliga. Nur Nürnberg (9) und Bielefeld (8) mussten noch öfter runter.

Das Spiel halt, was es versprach: Abstiegskampf pur. Spielerisch lief bei beiden Teams nicht viel zusammen. Bochum setzte auf lange Bälle, Hertha auf Umschaltmomente und Kevin-Prince Boateng. Wie schon in der vergangenen Saison sollte der Altmeister in seinem letzten Heimspiel zum X-Faktor werden.

Beinah wäre Dardais Plan auch aufgegangen. Dodi Lukebakio hatte freie Bahn und behielt allein vor Manuel Riemann die Nerven. Herthas Lebensversicherung hatte die Rechnung aber ohne den Videobeweis gemacht.

Schiedsrichter Felix Brych schaute sich die Szene noch einmal an und entschied nach dem Trikotziehen von Stefan Jovetic auf Foulspiel.

Der Treffer zählte nicht. Das Spiel nahm aber dennoch Fahrt auf, weil nun auch die Gäste den Schalter umlegten. Statt der vermeintlichen Führung, wären die Hausherren beinah ins Hintertreffen geraten.