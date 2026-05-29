Er ist ablösefrei: Schnappt sich Hertha dieses Drittliga-Ass?

Berlin - Kurz vor Schluss nahm Kaito Mizuta (26) noch einmal Maß, visierte die kurze Ecke, verfehlte den Kasten aber nur ganz knapp. Das war sie, die letzte große Gelegenheit für Rot-Weiss Essen. In der Relegation musste sich der Drittligist trotzt reihenweise guter Möglichkeiten und zwei aberkannten Toren geschlagen gegeben.

Kaito Mizuta (26, l.) zeigte sich in Essen treffsicher. © Christoph Reichwein/dpa

Fürth bleibt ein weiteres Jahr in der 2. Liga, Essen weiter Drittligist. Für den Japaner könnte es aber schon bald zum Wiedersehen mit den Franken kommen.

Laut WAZ soll Hertha BSC großes Interesse am Japaner haben. Der 26-Jährige hat eine starke Saison hinter sich, erzielte neun Tore und bereitete zwölf Treffer vor.

Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Heißt: Er wäre ablösefrei zu haben, denn verlängern wird der flexible Mittelfeldspieler nach dem verpassten Aufstieg vermutlich nicht. Mizuta soll demnach schon frühzeitig signalisiert haben nicht mehr in der 3. Liga spielen zu wollen.

Schlägt nun Hertha zu? Bislang galt vor allem Bochum als nächste Anlaufstelle, doch der VfL soll inzwischen Abstand von einer Verpflichtung genommen haben.

Nach Sebastian Grönning (29) vergangenen Sommer könnten die Berliner erneut eine Liga drunter fündig geworden sein. "Wir suchen Profile, nicht Positionen", sagte Hertha-Boss Peter Görlich (59) zuletzt.