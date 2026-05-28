Alles klar! Hertha bindet Nationalspieler und schickt ihn nach Cottbus
Cottbus/Berlin - Jetzt sind auch die Verträge unter Dach und Fach! Mittelfeld-Juwel Lukas Michelbrink (21) bleibt Herthaner und streift kommende Saison erneut das Cottbus-Trikot über.
Dies bestätigten die Klubs am Donnerstag, nachdem in den Vorwochen alle Zeichen auf eine Verlängerung der erfolgreichen Leihe hingedeutet hatten.
Hertha erklärt: "Diese Leihe ist bisher voll aufgegangen: Für Cottbus, für Lukas und für Hertha BSC. Er hat sich dort einen Stammplatz erkämpft, war Bestandteil der Mannschaft, die den Aufstieg in die 2. Liga geschafft hat und hat sich sehr gut weiterentwickelt", so Sportdirektor Benjamin Weber (46).
Michelbrink, in Berlin geboren und acht Jahre bei Hertha ausgebildet, hat in der Hauptstadt einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Sein altes Arbeitspapier wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.
"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und langfristig Herthaner zu bleiben. Nun freue ich mich zunächst darauf, in Cottbus weitere wichtige Erfahrungen in einer neuen Liga zu sammeln", sagte der 21-Jährige.
Mit anderen Worten: Die Alte Dame investiert in ein Talent der Zukunft und schickt es nach Cottbus in die Lehre!
Lukas Michelbrink avancierte bei Energie Cottbus zum Nationalspieler
Dieser Plan ging in der abgelaufenen Saison voll auf: Michelbrink avancierte - trotz Verletzung in der Sommervorbereitung - in der Lausitz schnell zum Stammspieler (30 Spiele in der 3. Liga).
Auch am letzten Spiel beim Aufstiegsmatch in Regensburg stand der zentrale Mittelfeldmann von Beginn an auf dem Platz und konnte später ausgelassen feiern.
Michelbrink ist in der Lausitz komplett angekommen, pendelte nicht etwa täglich von Berlin, sondern suchte sich eine Wohnung. Deshalb setzen beide Seiten das Erfolgsmodell fort.
Energie bekommt für einen schmalen Taler einen Spieler mit Potenzial und Hertha in einem Jahr bestenfalls einen etablierten Zweitliga-Profi zurück. Und einen Nationalspieler: Im März debütierte Michelbrink, dessen Mutter aus Litauen stammt, für deren A-Nationalelf. Auch für das Freundschaftsspiel gegen Lettland am 6. Juni ist er wieder eingeladen
Am 24. Juni geht es in Cottbus weiter, vertraglich ist ja jetzt alles geregelt.
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch