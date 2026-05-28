Alles klar! Hertha bindet Nationalspieler und schickt ihn nach Cottbus

Cottbus/Berlin - Jetzt sind auch die Verträge unter Dach und Fach! Mittelfeld-Juwel Lukas Michelbrink (21) bleibt Herthaner und streift kommende Saison erneut das Cottbus -Trikot über.

Neuer Vertrag bei Hertha, erneute Leihe nach Cottbus: Aufstiegsheld Lukas Michelbrink (21) streckt die Faust in die Luft. © IMAGO / Matthias Koch

Dies bestätigten die Klubs am Donnerstag, nachdem in den Vorwochen alle Zeichen auf eine Verlängerung der erfolgreichen Leihe hingedeutet hatten.

Hertha erklärt: "Diese Leihe ist bisher voll aufgegangen: Für Cottbus, für Lukas und für Hertha BSC. Er hat sich dort einen Stammplatz erkämpft, war Bestandteil der Mannschaft, die den Aufstieg in die 2. Liga geschafft hat und hat sich sehr gut weiterentwickelt", so Sportdirektor Benjamin Weber (46).

Michelbrink, in Berlin geboren und acht Jahre bei Hertha ausgebildet, hat in der Hauptstadt einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Sein altes Arbeitspapier wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und langfristig Herthaner zu bleiben. Nun freue ich mich zunächst darauf, in Cottbus weitere wichtige Erfahrungen in einer neuen Liga zu sammeln", sagte der 21-Jährige.

Mit anderen Worten: Die Alte Dame investiert in ein Talent der Zukunft und schickt es nach Cottbus in die Lehre!