Hertha macht mit Leitl weiter: richtig oder falsch?

Berlin - Die Leitl-Raus-Rufe waren auch für den Chefcoach nicht überhöhen . Nach dem blamablen Saisonabschluss in Bielefeld machten die mitgereisten ihrem Ärger Luft - lautstark.

Stefan Leitl (48) bleibt Trainer von Hertha BSC © Carmen Jaspersen/dpa

"Ich kann diesen Frust nachvollziehen und sehe die Frustentladung. Wir leben ja nicht auf der Rückseite des Mondes", sagte Hertha-Boss Peter Görlich (59). Dennoch hält er an seiner Entscheidung fest: Stefan Leitl (48) wird auch kommende Saison an der Seitenlinie stehen.

Schon Mitte April hatte er dem Übungsleiter und Sportdirektor Benjamin Weber (46) eine Jobgarantie ausgeben. Die Bilanz danach: Nur vier Punkte aus fünf Spielen - allesamt gegen Abstiegskandidaten.

Größter Kritikpunkt ist vor allem das Spiel mit Ball. Kann Hertha BSC die gefährlichen Konter nicht ausspielen, bekommen sie Probleme.

Das spiegelt sich auch in der Heimbilanz, wo der Gegner gerne der Alten Dame das Spiel überlässt, wider. Waren die Berliner vor einem Jahr in der Heimtabelle noch Schlusslicht, reichte es diesmal immerhin zu Platz 13.

Leitl hatte die Hertha im Februar 2025 übernommen, stabilisiert, der Mannschaft eine klare Handschrift verpasst und frühzeitig zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison wurde das Saisonziel aber klar verfehlt - trotz eines der individuell stärksten Kaders der 2. Liga. Den selber ausgerufenen Aufstieg musste Hertha schon kurz nach der Rückrunde wieder einkassieren.