Er ist ablösefrei und begehrt: Neuer Abwehr-Star für Hertha?
Berlin - Wird er Herthas erster Neuzugang? Der Unterschiedsspieler Fabian Reese (28) ist weg, das Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) auch. Hinzukommen die ablösefreien Profis rund um Toni Leistner (35), Michal Karbownik (25), Diego Demme (34) und Co. Herthas radikaler Umbruch schreitet weiter voran - aber bislang nur auf der Abgangsseite.
Zugänge lassen weiter auf sich warten. Das könnte sich womöglich bald ändern: Hertha hat laut Kicker ein Auge auf Magdeburg-Profi Marcus Mathisen (30) geworfen.
Der Abwehrspieler war vergangene Saison fester Bestandteil der Viererkette und passt perfekt ins Profil der Berliner: Der Däne ist ablösefrei zu haben. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.
Trotz der Reese- und Eichhorn-Millionen kochen die Berliner weiter auf Sparflamme, müssen die Blau-Weißen doch ein Transferüberschuss von wohl 15 Millionen Euro erzielen.
Die Alte Dame sucht daher vor allem Schnäppchen (ablösefreie Profis) oder Leihen.
Auch wenn ein neuer Stürmer und ein neuer Linksverteidiger ganz oben auf der Einkaufsliste stehen, hat Hertha durchaus in der Abwehr Bedarf. Leistner und John Anthony Brooks (32) haben keinen neuen Vertrag erhalten.
Linus Gechter (22) hat mit starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt. Geht auch er blieben mit Niklas Kolbe (27), Marton Dardai (24) und Pascal Klemens (21) nur noch drei Innenverteidiger.
Auch St. Pauli und Holstein Kiel werben um Marcus Mathisen
Mit Mathisen bekämen die Berliner einen gestandenen Abwehrspieler, der die 2. Liga bereits bestens kennt. Für Wehen Wiesbaden und Magdeburg bestritt der 30-Jährige insgesamt 94 Zweitligaspiele (drei Tore, vier Vorlagen). Doch die Konkurrenz ist groß. Mit St. Pauli und Kiel mischen zwei Ligarivalen im Poker um Mathisen mit. Auch Magdeburg hofft noch auf einen Verbleib des Stammspielers.
Hertha, Pauli, Kiel oder doch der FCM - wer erhält den Zuschlag?
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa