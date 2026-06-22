Er ist ablösefrei und begehrt: Neuer Abwehr-Star für Hertha?

Berlin - Wird er Herthas erster Neuzugang? Der Unterschiedsspieler Fabian Reese (28) ist weg, das Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) auch. Hinzukommen die ablösefreien Profis rund um Toni Leistner (35), Michal Karbownik (25), Diego Demme (34) und Co. Herthas radikaler Umbruch schreitet weiter voran - aber bislang nur auf der Abgangsseite.

Marcus Mathisen (30) soll bei Hertha auf der Liste stehen. © Daniel Karmann/dpa

Zugänge lassen weiter auf sich warten. Das könnte sich womöglich bald ändern: Hertha hat laut Kicker ein Auge auf Magdeburg-Profi Marcus Mathisen (30) geworfen.

Der Abwehrspieler war vergangene Saison fester Bestandteil der Viererkette und passt perfekt ins Profil der Berliner: Der Däne ist ablösefrei zu haben. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

Trotz der Reese- und Eichhorn-Millionen kochen die Berliner weiter auf Sparflamme, müssen die Blau-Weißen doch ein Transferüberschuss von wohl 15 Millionen Euro erzielen.

Die Alte Dame sucht daher vor allem Schnäppchen (ablösefreie Profis) oder Leihen.

Auch wenn ein neuer Stürmer und ein neuer Linksverteidiger ganz oben auf der Einkaufsliste stehen, hat Hertha durchaus in der Abwehr Bedarf. Leistner und John Anthony Brooks (32) haben keinen neuen Vertrag erhalten.

Linus Gechter (22) hat mit starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt. Geht auch er blieben mit Niklas Kolbe (27), Marton Dardai (24) und Pascal Klemens (21) nur noch drei Innenverteidiger.