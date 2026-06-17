Transfer-Knall bei Hertha BSC: Der Kapitän geht von Bord

Berlin - Jetzt also doch: In den vergangenen Transfer-Perioden hat es immer wieder Gerüchte um einen Abgang von Fabian Reese (28) gegeben, doch am Ende ist er stets bei Hertha BSC geblieben - diesmal nicht.

Nach unzähligen Treueschwüren und Liebesbekundungen kehrt Fabian Reese (28) Hertha BSC jetzt doch den Rücken. © Anke Waelischmiller/dpa

Trotz eines Langzeitvertrags verlässt der Flügelflitzer die Alte Dame nach drei Jahren - ausgerechnet um bei einem Ligarivalen anzuheuern, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten.

Ja, auch wenn es sich irgendwie immer noch komisch anfühlt das zu schreiben: Der VfL Wolfsburg spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga.

Damit dieser Zustand nach Möglichkeit nur eine Saison andauert, hat sich der finanzielle Klassenprimus jetzt mit dem ehemaligen Hertha-Kapitän prominent verstärkt, um den die Wölfe eine schlagkräftige Truppe aufbauen wollen.

"Nach Abschluss dieser für uns alle nicht erfreulichen Saison und der gemeinsamen Einordnung der sportlichen sowie der finanziellen Ausrichtung unserer Hertha, musste ich eine Entscheidung als Sportler treffen", erklärte der 28-Jährige. Ihm sei bewusst, dass sein Wechsel nicht überall auf Verständnis stoße.

"Die emotionale Reise der letzten drei Jahre war so intensiv, dass weder für Euch noch für mich dieser Abschied ein leichter ist. Dennoch bitte ich um Respekt vor meiner Entscheidung. Ich wünsche Euch von Herzen alles Gute", verabschiedete sich Reese von Mannschaft und Fans.

Nach den wiederholten Enttäuschungen mit den Berlinern, mit denen er sich gern den Traum von der Bundesliga erfüllt hätte, sucht er sein Glück nun bei dem Absteiger, der alles daran setzen wird, den direkten Wiederaufstieg klarzumachen.