Ex-Hertha-Star Reese nach Wolfsburg-Wechsel übel beleidigt

Berlin - Das war zu erwarten: Für seinen Abgang bei Hertha BSC ist der ehemalige Kapitän Fabian Reese (28) von sogenannten "Fans" bei Social Media übel beleidigt und angefeindet worden.

Johanna Grünewald hat ihren Fabian nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg bei Instagram verteidigt. © Screenshot/Instagram/jojogruenewald (Bildmontage)

Das Gerücht machte bereits seit Tagen die Runde und spätestens, nachdem die Berliner den Transfer zum VfL Wolfsburg am Mittwoch offiziell bestätigt hatten, brach sich der Unmut vieler Hertha-Anhänger auf unschöne Weise Bahn.

Die Worte waren dabei zum Teil dermaßen verletzend, dass sich seine Verlobte Johanna Grünewald mit einer emotionalen Botschaft in ihrer Story bei Instagram zu Wort meldete, die von dem Fußball-Profi geteilt wurde.

"Die letzten Tage waren für mich schwer zu sehen, wie schnell aus gemeinsamen Erinnerungen Enttäuschung, Wut und sogar Hass werden können", beklagte Grünewald.

Das setze ihr besonders zu, da die Zeit in Berlin für sie zu den schönsten und prägendsten ihres Lebens gehörte, wie sie betonte. "Menschen sehen Schlagzeilen, sie sehen einen Wechsel", deutete Johanna an, dass weit mehr dahintersteckt.

"Was sie oft nicht sehen, sind die Gedanken, die Gespräche, die Zweifel und all die Dinge, die solchen Entscheidungen vorausgehen", stellte die Reese-Verlobte klar. Nicht jede Entscheidung lasse sich von außen vollständig verstehen.

Insbesondere sein Wechsel zu einem Ligarivalen sorgte für viel Unverständnis, wogegen viele eine Veränderung zu einem Klub aus dem Oberhaus als nachvollziehbar empfunden hätten.