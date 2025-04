Erst Mega-Fehlschuss, dann Traumtor: Hertha verdirbt Köln die Tabellenführung

Fabian Reese bejubelt das 1:0. © Marius Becker/dpa

Auf einen können sich die Berliner aber verlassen: Fabian Reese! Nur kurz nach dem Seitenwechsel schlug er wieder zu.

Von der Außenbahn zog er in den Strafraum, ließ einen Übersteiger folgen und jagte die Kugel mit 101 Km/h an den Innenpfosten und von dort in den Kasten. Was für ein Traumtor!

Herthas Unterschiedsspieler ist einfach nicht zu stoppen, erzielte in den letzten drei Spielen schon fünf Tore.

Die Berliner legten beim Spitzenteam einen Top-Auftritt hin. Sie schmissen sich in jeden Ball, gingen weiter auf das 2:0, brauchten aber auch das Glück auf ihrer Seite: Tim Lemperle ließ den sicheren Ausgleich liegen.

Nur wenige Minuten später stand der Kölner Angreifer erneut im Mittelpunkt. Nach einer Balleroberung riss er Diego Demme klar um, verhinderte so den Konter. Schiedsrichter Sven Jablonski beließ das taktische Foul aber bei einer Ermahnung. Es wäre sonst Gelb-Rot gewesen. Glück für die Kölner, die jetzt nach und nach mehr Druck machten.

Hertha, die mehrmals das zweite Tor verpassten, sehnten jetzt nur noch den Schlusspfiff herbei. Sie verteidigten mit Mann und Maus und zitterten sich zum dritten Sieg in Folge. Köln hingegen verpasste die Tabellenführung. Sie bleiben hinter dem HSV auf Platz zwei.