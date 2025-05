Erster Neuzugang da: Hertha holt Drittliga-Bomber

Der 28-Jährige fehlt derzeit mit einer Sprunggelenksverletzung, hat aber gerade in dieser Saison seinen Torriecher mehrmals unter Beweis gestellt. In 28 Spielen netzte der 1,88-Meter-Mann für Ingolstadt 16 Mal und bereitete drei Treffer vor.

Nach dem Abgang von Haris Tabakovic (30) bekommen die Berliner wieder einen typischen Brecher für vorne drin. Er weiß, wo das Tor steht und ist in seiner Karriere schon gut rumgekommen. Der Hauptstadtklub ist mittlerweile schon sein elfter Verein.

Zuvor hatte der Däne bereits bei CD Castellón in Spanien, OFI Kreta in Griechenland sowie den Suwon Bluewings in Südkorea Auswärtserfahrungen sammeln können. Jetzt will er auch in Berlin seine Spuren hinterlassen und Hertha im besten Falle zurück in die Bundesliga schießen.