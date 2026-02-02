Europa statt 2. Liga: Hertha verleiht Thorsteinsson, Brekalo-Coup perfekt

Berlin - Der eine geht, ein anderer kommt: Jón Dagur Thorsteinsson (27) verlässt Hertha BSC nach nur eineinhalb Jahren wieder. Ersatz ist schnell gefunden. Die Berliner verpflichten Josip Brekalo (27).

Josip Brekalo (27) wechselt zunächst bis Saisonende zu Hertha BSC. © Hertha BSC / City-Press

Der ehemailige Wolsburger, zuletzt in Spanien bei Real Oviedo aktiv, erhält ein Vertrag bis Saisonende - mit der Option für ein weiteres Jahr.

"Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativität und Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er unsere Möglichkeiten in der Offensive noch einmal vergrößert", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Durch den Ausfall von Maurice Krattenmacher (20) war Hertha vor allem auf dem Flügel dünn besetzt. Jetzt bekommt Stefan Leitl (48) doch noch eine erhoffte Verstärkung.

"Ich wollte unbedingt herkommen, weil ich weiß, was das hier für ein großer Verein ist – welche Vergangenheit, aber auch welche Zukunft er hat. Nun möchte ich mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren und dann sofort helfen", so Herthas neue Nummer sieben.