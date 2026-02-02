Europa statt 2. Liga: Hertha verleiht Thorsteinsson, Brekalo-Coup perfekt
Von David Langenbein, Johannes Kohlstedt
Berlin - Der eine geht, ein anderer kommt: Jón Dagur Thorsteinsson (27) verlässt Hertha BSC nach nur eineinhalb Jahren wieder. Ersatz ist schnell gefunden. Die Berliner verpflichten Josip Brekalo (27).
Der ehemailige Wolsburger, zuletzt in Spanien bei Real Oviedo aktiv, erhält ein Vertrag bis Saisonende - mit der Option für ein weiteres Jahr.
"Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativität und Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er unsere Möglichkeiten in der Offensive noch einmal vergrößert", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.
Durch den Ausfall von Maurice Krattenmacher (20) war Hertha vor allem auf dem Flügel dünn besetzt. Jetzt bekommt Stefan Leitl (48) doch noch eine erhoffte Verstärkung.
"Ich wollte unbedingt herkommen, weil ich weiß, was das hier für ein großer Verein ist – welche Vergangenheit, aber auch welche Zukunft er hat. Nun möchte ich mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren und dann sofort helfen", so Herthas neue Nummer sieben.
Thorsteinsson verlässt Hertha BSC
Thorsteinsson wiederum wird bis zum Saisonende an den norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen verliehen, wie die Berliner mitteilten.
Der Offensivspieler war im Sommer 2024 aus Belgien zur Hertha gekommen, blieb aber Ergänzungsspieler. In 33 Einsätzen gelangen ihm nur drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Vorlagen). Zuletzt setzte Trainer Stefan Leitl (48) kaum noch auf den 27-Jährigen.
"Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben", erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber (45) laut der Mitteilung.
Auch Agustin Rogel (28), der schon in seiner Heimat Uruguay weilt, dürfte die Alte Dame noch am Deadline Day verlassen.
Erstmeldung um 15.53 Uhr, aktualisiert um 16.22 Uhr
Titelfoto: Hertha BSC / City-Press