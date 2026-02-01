Alte Dame vor Transfer-Coup: Dieser Hertha-Star muss dafür gehen

Berlin - Hertha schlägt doch noch auf dem Transfermarkt zu. Die Berliner stehen vor einer Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Star Josip Brekalo (27).

Josip Brekalo (27) schließt sich wohl Hertha an. © Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Gerüchten zufolge soll sich der Kroate bereits das 2:2 gegen Darmstadt im Olympiastadion angesehen haben. Stefan Leitl (48) wollte sich von Sky-Experte Thorsten Mattuschka (45) zwar nicht zum Neuzugang beglückwünschen lassen ("Da weißt du mehr als ich"), dennoch verdichten sich die Anzeichen.

Medienberichten zufolge steht der Deal kurz bevor. Transferexperte Florian Plettenberg vermeldete ihn sogar schon als perfekt. Demnach soll der Wechsel noch am Sonntag finalisiert werden.

Mit La-Liga Schlusslicht Real Oviedo hat sich der Hauptstadtklub schon geeinigt. Eine Leihe wird es nicht. Brekalo kommt ablösefrei. Laut Kicker soll der Ex-Wolfsburger seinen Vertrag bei den Spaniern bereits aufgelöst haben.

Hertha hat bislang immer betont, dass ein Neuzugang nur dann kommt, wenn auch mindestens ein Spieler den Klub noch verlässt. Am Ende werden es sogar zwei. Ladenhüter Agustin Rogel (27), dessen Wechsel schon etwas vorschnell von Nacional Montevideo bereits als perfekt gemeldet wurde, soll und wird Hertha verlassen. Die Berliner lassen den Uruguayer ablösefrei ziehen, sparen damit aber sein Gehalt. Rogel besitzt noch einen Vertrag aus Erstligazeiten.