Alte Dame vor Transfer-Coup: Dieser Hertha-Star muss dafür gehen
Berlin - Hertha schlägt doch noch auf dem Transfermarkt zu. Die Berliner stehen vor einer Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Star Josip Brekalo (27).
Gerüchten zufolge soll sich der Kroate bereits das 2:2 gegen Darmstadt im Olympiastadion angesehen haben. Stefan Leitl (48) wollte sich von Sky-Experte Thorsten Mattuschka (45) zwar nicht zum Neuzugang beglückwünschen lassen ("Da weißt du mehr als ich"), dennoch verdichten sich die Anzeichen.
Medienberichten zufolge steht der Deal kurz bevor. Transferexperte Florian Plettenberg vermeldete ihn sogar schon als perfekt. Demnach soll der Wechsel noch am Sonntag finalisiert werden.
Mit La-Liga Schlusslicht Real Oviedo hat sich der Hauptstadtklub schon geeinigt. Eine Leihe wird es nicht. Brekalo kommt ablösefrei. Laut Kicker soll der Ex-Wolfsburger seinen Vertrag bei den Spaniern bereits aufgelöst haben.
Hertha hat bislang immer betont, dass ein Neuzugang nur dann kommt, wenn auch mindestens ein Spieler den Klub noch verlässt. Am Ende werden es sogar zwei. Ladenhüter Agustin Rogel (27), dessen Wechsel schon etwas vorschnell von Nacional Montevideo bereits als perfekt gemeldet wurde, soll und wird Hertha verlassen. Die Berliner lassen den Uruguayer ablösefrei ziehen, sparen damit aber sein Gehalt. Rogel besitzt noch einen Vertrag aus Erstligazeiten.
Thorsteinsson vor Wechsel nach Norwegen
Zudem steht Jon Dagur Thorsteinsson (27) vor dem Absprung. Gegen Darmstadt fehlte der Isländer bereits im Kader. Sein Ziel: Brann Bergen.
Unklar allerdings ob der 27-Jährige verliehen wird oder Hertha gar eine geringe Ablöse kassieren wird. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.
Thorsteinsson kam im Sommer 2024 zu Hertha, fing recht stark an, baute dann aber genauso schnell wieder ab. Über den Status des Ergänzungsspielers kam er nie hinaus. Ein Treffer blieb ihm auch wegen VAR-Pech in 28 Zweitliga-Spielen verwehrt. Lediglich im Pokal gegen Elversberg traf der Flügelflitzer vom Elfmeterpunkt.
Jetzt gibt es den Neustart in Norwegen. Irre: In Norwegen spielt Thorsteinsson dann sogar in der Europa League. Hertha kann sich hingegen über einen Neuzugang mit viel Erstliga-Erfahrung (122 Bundesligaspiele) freuen.
Titelfoto: Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa