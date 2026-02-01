Kownacki sieht Rot: Hertha verspielt 2:0 und den Aufstieg?

Wieder kein Sieg. Hertha BSC kam in der 2. Bundesliga Zuhause gegen Darmstadt nicht über 2:2 hinaus. Es ist das fünfte Remis in Folge.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - War es das schon mit dem Aufstieg? Hertha BSC kann nicht mehr gewinnen! Die Berliner kamen gegen Darmstadt 98 nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus. Selbst eine 2:0-Führung reichte nicht. Es ist nun schon das fünfte Remis in Folge. Zu wenig, brauchten die Berliner doch unbedingt einen Sieg.

Fabian Reese besorgt die frühe Führung. © Andreas Gora/dpa Die Alte Dame droht damit schon früh den Anschluss zu verpassen. Die Aufstiegsplätze sind durch das erneute Unentschieden nun schon sieben Punkte weg. Dabei fing alles so gut an. Erst zwei Minuten waren gespielt, da fand Marten Winkler den blanken Fabian Reese. Mit viel Überzeugung nahm er den Ball direkt und drosch die Kugel in die Maschen. Die Blitz-Führung. Vor allem Reese hatte jetzt Blut geleckt, scheiterte danach zweimal an Marcel Schuhen. Hertha aber hatte den Fuß weiter auf dem Gaspedal und belohnte sich. Hertha BSC Wochen der Wahrheit bei Hertha BSC: Sturmflaute gefährdet Aufstieg Julian Eitschberger eroberte beim hohen Pressing den Ball, ließ sein Gegenspieler aussteigen und haute die Kugel aus kurzer Distanz mit Wucht ins Tor - 2:0. Trotz Sturm-Flaute legte Stefan Leitl unter der Woche den Fokus auf die Defensive. Das zahlte sich aus. Die Berliner hielten den Darmstädter Traumsturm bislang gut in Schach.

Hertha BSC reicht 2:0-Führung gegen Darmstadt nicht