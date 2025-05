Ex-Hertha-Star jetzt TV-Anwalt: Warum er lange zu kämpfen hatte

Lennart Hartmann (34) ist mittlerweile auch als TV-Anwalt aktiv. © Joyn / Claudius Pflug

Vor allem die Hertha-Fans dürften ihn 17 Jahre nach seinem Bundesligadebüt noch bestens kennen. Bis heute steht er als Herthas jüngster Bundesligadebütant in den Geschichtsbüchern. Im August 2008 wechselte ihn Ex-Trainer Lucien Favre gegen Eintracht Frankfurt (2:0) ein - im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und 14 Tagen.

"Das ist immer noch präsent. In meinem Leben war das schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe mich warm gemacht, war auf alles gefasst. Dann hält der Zeugwart dein Trikot hoch und du weißt: Jetzt ist es so weit. Das waren dann ca. 20 Minuten, die ich spielen durfte. Ein bisschen habe ich es wie in Trance erlebt. Erst Tage später habe ich alles so wirklich realisieren können. Jedenfalls war ich furchtbar aufgeregt", erzählt Hartmann TAG24.

Die Aufregung konnte er aber schnell aus den Knochen laufen. "Wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon 2:0 geführt und ich habe nur gehofft, dass ich keinen großen Fehler mache, der am Ende noch zum Gegentor fällt. Das ist mir gelungen (lacht)."

Für die ganz große Karriere hat es jedoch nicht gereicht. Weder bei der Hertha noch bei Alemannia Aachen. Der Körper machte schon früh nicht mehr mit.

"Ich hatte lange hart damit zu kämpfen, dass es so plötzlich vorbei war. Man hat dem Leben schon viel untergeordnet. Ich habe die gesamte Jugend immer auf höchstem Level gespielt und durfte mich mit den besten Spielern meines Jahrgangs messen. Plötzlich stehst du da, hast einen Profivertrag unterschrieben und kurze Zeit später sagst du dir: 'Scheiße, alles passt, aber dein Körper spielt irgendwie nicht richtig mit.' Das war schon sehr ernüchternd."