Kult-Anwalt kehrt zurück - mit Unterstützung von Ex-Hertha-Talent

Ingo Lenßen (63) mit seinem neuen Team Lisa Cramer (l.) und Ex-Fußballer Lennart Hartmann (33, r.). © 2024 Claudius Pflug / Berlin

An seiner Seite: die Anwältin Lisa Cramer (mit Kanzlei in Berlin) sowie Ex-Fußballprofi und Junganwalt Lennart Hartmann (33).

Letzteren dürften vor allem noch Fans von Hertha BSC in Erinnerung haben. Der mittlerweile 33-Jährige feierte vor 16 Jahren sein Bundesligadebüt. Noch immer ist er der jüngste Hertha-Profi, der je in der Bundesliga eingesetzt wurde.

Für die große Karriere hat es weder in Berlin noch in Aachen gereicht, dafür machte er aber 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft im Futsal Schlagzeilen und hat nun offenbar eine neue Bestimmung gefunden.

Darum geht's: Anders als noch bei der Kultsendung Lenßen & Partner ist es diesmal nicht nur Scripted Reality, sondern an echte Fälle angelehnt.

In einem Bus mitten in der Hauptstadt treffen die drei auf ihre Mandanten und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. "Schwerpunkte der Fälle sind Familienrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Erbrecht und Strafrecht", heißt es in der Mitteilung.