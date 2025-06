Ex-Hertha-Star taucht plötzlich bei FIFA Klub-WM auf

Berlin/Nashville - Wer am Freitagabend die FIFA Klub-WM in den USA verfolgt hat, der dürfte sich ein wenig verwundert die Augen gerieben haben, das gilt wohl besonders für Fans von Hertha BSC .

Alles in Kürze

Javairo Dilrosun (26) hat von 2018 bis 2022 für Hertha BSC gespielt und ist bei der FIFA Klub-WM für den Los Angeles FC zum Einsatz gekommen. © Sven Hoppe/dpa

Ja, richtig gesehen: Das war tatsächlich Ex-Hertha-Profi Javairo Dilrosun (26), der da plötzlich auf dem grünen Rasen des Geodis Park in Nashville, Tennessee auftauchte.

Der Niederländer wurde aufseiten des Los Angeles FC zur Halbzeit unter den Augen von Hollywood-Star Nicole Kidman (58) und 13.650 anderen Zuschauern im Gruppenspiel gegen Espérance Tunis eingewechselt.

Am Spielverlauf konnte der Flügelflitzer freilich nichts ändern und fiel auch nur durch ein einziges gelungenes Dribbling auf, scheiterte im Endeffekt aber am Torhüter der Tunesier.

Die gewannen am Ende mit 1:0 gegen die US-Boys, die in der elften (!) Minute der Nachspielzeit die beste Ausgleichsgelegenheit liegen ließen.

Denis Bouanga (30) scheiterte vom Elfmeterpunkt an Esperance-Keeper Bechir Ben Said (32). Dilrosun ist damit bereits vorzeitig mit dem LAFC aus dem Turnier ausgeschieden. Aber wie kam er eigentlich in den Genuss der Klub-WM?