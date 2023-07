Ex-Herthaner zurück in die Bundesliga?

Berlin - Ex- Herthaner Jordan Torunarigha verbrachte seine gesamte Bundesliga-Karriere bei der Alte Dame. Nach seinem Wechsel zum KAA Gent, könnte es für den 25-Jährigen jetzt wieder nach Deutschland gehen.

Jordan Torunarigha (25) könnte bald zu Gladbach wechseln. © Bruno Fahy/BELGA/dpa

Wie "Sky" berichtet, soll die Borussia aus Mönchengladbach großes Interesse am Nationalspieler von Nigeria haben. Torunarigha, der sämtliche Jugendmannschaften der Alte Dame durchlief, hat beim belgischen Top-Verein KAA Gent noch einen Vertrag bis 2025.

Aufgrund des bevorstehenden Wechsels von Nico Elvedi (26) zu den Wolverhampton Wanderers, könnte Linksfuß Torunarigha als Ersatz verpflichtet werden.

Aktuell wird der Marktwert des 25-Jährigen auf vier Millionen Euro taxiert. Alle Parteien haben sich bereits an einen Tisch gesetzt - es sollen in den kommenden Tagen finale Verhandlungen geführt werden.

Torunarigha konnte sich seit seinem Wechsel 2021 schnell in Belgien akklimatisieren und auch einen Stammplatz erkämpfen. In der letzten Spielzeit war er zudem mit Gent in der Conference League aktiv.