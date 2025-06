Fan-Frust wegen Pokal-Ansetzung: Darum spielt Hertha erst so spät

Berlin - Schon das Los hat bei den Hertha-Fans keine Jubelstürme ausgelost. Die Anstoßzeit sorgt jetzt aber erst recht für mächtig Frust: Hertha BSC muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Preußen Münster ran - am Montag (17. August) um 18 Uhr.

Fabian Reese (27) und Hertha BSC zogen gegen Preußen Münster zweimal nacheinander den Kürzeren. © Friso Gentsch/dpa

Undankbarer hätte es kaum sein können, sind die beiden Städte ungefähr fünf Stunden Autofahrt voneinander entfernt. Schon bei einem Heimspiel wäre es für die Anhänger schwierig geworden, pünktlich ins Stadion zu kommen.

Heißt: Mindestens ein Urlaubstag geht flöten. Kein Wunder also, dass sich die Fans in den sozialen Medien massiv beschweren.

Es gibt allerdings gute Gründe für den ungeliebten Termin. In Münster kommt ein Stadtfest einer anderer Terminierung in die Quere. "Einer Austragung am Samstag oder Sonntag erteilten die Behörden wegen des zeitgleich stattfindenden Stadtfestes 'Münster mittendrin' eine Absage, am Freitagabend stand kein Termin zur Verfügung", hieß es aus Münster.

Somit muss Hertha am ungeliebten Montag die nächste Runde klarmachen. Der Hauptstadtklub hat noch etwas gutzumachen. In der Liga musste man sich gegen Preußen gleich zweimal geschlagen geben.