Hat Trainer-Legende Lucien Favre den Aufstieg von Hertha BSC gestoppt?

Berlin - Kann man wirklich so viel Pech haben? Hertha BSC hat in einer Saison die Verpflichtung von gleich drei (!) zukünftigen Weltstars abgelehnt und ausgerechnet Trainer-Legende Lucien Favre (66) soll Mitschuld an dem sportlichen Desaster haben.

"Ich hätte ihn damals sehr gerne genommen, doch unser Trainer hatte bei ihm körperliche Bedenken, er war ihm zu schmächtig", erinnerte sich Ex-Hertha-Manager Michael Preetz (56) jüngst in einem "Bild"-Interview an Favres Eindruck zu dem damals 20-jährigen Perišić.

Doch hätte der Hauptstadtklub unter dem 66-Jährigen womöglich einen noch viel größeren und nachhaltigeren Schritt nach vorn machen können, denn er soll in einer Saison den Kauf von drei späteren Top-Stars abgelehnt haben - eine fatale Fehleinschätzung?

Allerdings ging es in der darauf folgenden Spielzeit unter der ungewohnten Dreifachbelastung rapide bergab, sodass am Ende der Abstieg erfolgte. Dennoch sind Favre viele Hertha-Fans bis heute dankbar für diese erfolgreiche Zeit.

Die Alte Dame hat unter dem Schweizer Coach eine der erfolgreichsten Spielzeiten der vergangenen 20 Jahre hingelegt, qualifizierte sich in der Saison 2008/09 sogar für die Europa League .

Marco Reus (35) hat am Ende der vergangenen Saison Abschied von Borussia Dortmund genommen. Seine außergewöhnliche Bundesliga-Karriere hätte beinahe bei Hertha BSC ihren Anfang genommen. © Bernd Thissen/dpa

Das war aber noch nicht alles, denn "an diesem Tag schickte er auch den zweiten Probespieler mit Andre Ayew weg", bemängelte der 56-Jährige. Und auch bei Reus, der laut Preetz "schon zur Unterschrift in der Geschäftsstelle saß", soll Favre sein Veto eingelegt und ihn "in letzter Sekunde weggeschickt haben".

Marco unterschrieb kurz darauf bei Borussia Mönchengladbach und startete seine Weltkarriere, die ihn dann im nächsten Schritt zu seinem Jugendverein Borussia Dortmund und in die Nationalmannschaft führte.

Perišić heuerte nach dem Abgang aus Berlin beim FC Brügge an und wurde in Belgien auf Anhieb Torschützenkönig. Auch sein Weg sollte dann zum BVB führen, wo er mit Marco Reus zusammenspielte - man stelle sich dieses Duo in Blau-Weiß anstatt Schwarz-Gelb vor.

Zu seinen weiteren Stationen zählen Inter Mailand, Bayern München, Tottenham Hotspur und der VfL Wolfsburg. Ivan Perišić ist nach wie vor kroatischer Nationalspieler und nimmt an der Europameisterschaft in Deutschland teil.

Auch Andre Ayew hat nach dem Vorspielen bei den Spree-Athenern eine beachtliche Karriere hingelegt. Der Sohn von Abedi Pele (59) war lange Zeit in Frankreich tätig, bevor er nach England wechselte, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte. Ayew ist 114-facher Nationalspieler Ghanas.