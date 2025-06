Hingucker oder wie immer? So sieht das neue Trikot von Hertha BSC aus

Fabian Reese (27, r.) macht auch im alten Trikot eine tolle Figur. © Soeren Stache/dpa

Wenn die Berliner am heutigen Samstag in Ludwigsfelde ihr erstes Testspiel bestreiten, werden die Hertha-Stars in ihrem neuen Heimtrikot auflaufen. Schon am Freitag veröffentlichten die Berliner auf Instagram und Co. das neue Jersey.

Es ist ein ganz besonderes Trikot, ist es doch das erste nach der Ära Nike. 26 Jahre prangte das berühmte Nike-Zeichen auf der Berliner Brust und wird nun von Castore abgelöst.

Und dem neuen Ausrüster ist ein echter Hingucker gelungen. Wie schon in den vergangenen Nike-Jahren vertrauen auch die Briten auf das klassische blau-weiß gestreifte Trikot. Es hat auch durchaus Ähnlichkeiten mit dem Trikot der vergangenen Saison, durch das dunklere Blau und die Pinselstriche bekommt das Jersey aber das gewisse Etwas.

Apropos Pinsel: Vergangenes Wochenende ging Hertha bei der Trikotveröffentlichung neue Wege. Mitten in Kreuzberg - in der Saklitzer Straße - ließ der Zweitligist ein riesiges Wandgemälde erstellen. Darauf zu sehen: Die Goldelse, die das neue Trikot trägt. Außerdem hält sie anstatt von Lorbeerkranz und Lanze einen Fußball und die Hertha-Fahne in der Hand.