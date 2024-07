Fiéls Qual der Wahl in der Abwehr: Dieser Hertha-Star hat keine Chance mehr

Agustin Rogel (26, r.) reiste gar nicht erst mit ins Trainingslager. © Federico Gambarini/dpa

Steigt er ins Mannschaftstraining ein, könnte bei Hertha BSC der Vierkampf in der Abwehr zu einem Fünfkampf ausbreiten. Nach dem Abstieg wurde Klemens zwar meist als Sechser aufgeboten, seine eigentliche Stammposition ist aber in der Innenverteidigung. Dort herrscht auch so schon ein Überangebot.

Marc Oliver Kempf (29), Routinier Toni Leistner (33), EM-Fahrer Marton Dardai (22) und Linus Gechter (20) kämpfen in Österreich um die zwei begehrten Plätze: "Es ist ein Kampf um zwei Positionen, der mir richtig gut gefällt", hat Cristian Fiél (44) die Qual der Wahl.

Nur einer ist bereits ins Abseits geraten: Agustin Rogel (26) wurde gleich in Berlin gelassen. Im Test gegen Erfurt (4:0) durfte er sich mal wieder zeigen, fürs Trainingslager hat es jedoch nicht gereicht.

Der Uruguayer galt schon vergangenes Jahr als Verkaufskandidat, fiel dann aber aufgrund einer Knie-OP fast die gesamte Saison aus.

Spielpraxis sammelte der Südamerikaner nur noch in der Regionalliga. Vor Wochen dann tauchten Gerüchte auf, dass sein Ex-Klub Estudiantes ihn zurückholen will. Passiert ist seitdem nichts. Ein konkretes Angebot scheint Hertha zumindest nicht vorzuliegen.