17.03.2024 07:33 Für Hertha BSC und Schalke 04 steht im Absteiger-Duell viel auf dem Spiel

Am Sonntag kommt es in Berlin zum Duell der beiden Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 und schon im Vorfeld deutet sich eine intensive Partie an.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt es zum Duell der beiden Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 und schon im Vorfeld deutet sich eine intensive Partie im Berliner Olympiastation an. Zwischen Hertha BSC und Schalke 04 dürfte es am Samstag heiß hergehen. © Bernd Thissen/dpa Die Traditionsmannschaft aus Gelsenkirchen kämpft nämlich darum, nicht vom Oberhaus direkt in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Mit einem Sieg könnten sich die Königsblauen fünf Punkte vom Relegationsplatz absetzen und sogar bis auf einen Zähler an die Alte Dame heranrücken, was zeigt, dass sich auch die Berliner noch nicht endgültig aller Abstiegssorgen entledigt haben. Wobei Fabian Reese (26) sogar noch immer verstohlen Richtung entgegengesetztem Relegationsplatz schielt, der der zum Aufstiegsduell für die Bundesliga berechtigt. "Wir müssen von Woche zu Woche schauen, rechnerisch ist noch alles möglich", stellte der 26-Jährige fest. Hertha BSC Duell gegen Deutschland: Dieser Hertha-Star darf von der EM träumen Er räumte aber auch ein, dass die Chancen schwinden, wenn der Hauptstadtklub seine Spiele nicht gewinne. Sein Trainer Pal Dardai (48) will hingegen nichts mehr vom Aufstieg hören. "Wir können träumen und haben auch geträumt", die Realität sehe aber anders aus, verdeutlichte er im Vorfeld der Begegnung gegen die Knappen. Hertha-Coach Pal Dardai erwartet intensives Duell: "Schalke hat eine körperbetonte Mannschaft" Hertha-Coach Pal Dardai (48) wird in einer zweikampfbetonten Partie an der Seitenlinie gefordert sein. © Soeren Stache/dpa Der Ungar wiederholte, dass er die laufende Saison als "ein Übergangsjahr" ansehe und dafür laufe es "perfekt". Der 48-Jährige zeigte sich zufrieden, auch wenn er gern den einen oder anderen Zähler mehr auf der Habenseite verbucht hätte. Auf jeden Fall sollte den Blau-Weißen zuallererst daran gelegen sein, die Gäste aus dem Ruhrpott auf Abstand zu halten. Das Hinspiel konnten die Spree-Athener im vergangenen Oktober mit 2:1 siegreich für sich gestalten. Beim Wiedersehen in der Hauptstadt geht Dardai von einem sehr zweikampfintensiven Spiel aus, denn "Schalke hat eine körperbetonte Mannschaft, attackiert auf dem ganzen Platz, geht auf viele zweite Bälle", analysierte der Coach die Spielweise des Gegners. Hertha BSC Spielt Bence Dardai jetzt nie wieder für Hertha? "Die Mama hat zwei Tage geweint" Schließlich müssen die Schalker im Abstiegskampf auf die dafür typischen Tugenden bauen. Das alles deutet auf ein hitziges Duell hin, zu dem rund 65.000 Fans erwartet werden, die das ihrige von den Rängen aus dazu beitragen werden.

