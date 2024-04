Goldene Ananas für Hertha? Darum steckt immer noch so viel Brisanz drin

Pal Dardai (48) will drei Siege am Stück. © David Inderlied/dpa

Um die berühmte goldene Ananas spielen die Berliner vier Spieltage vor Saisonende dennoch nicht. Sie haben sich für die letzten Wochen noch einiges vorgenommen:

Platz sechs

"Das Ziel war die ersten sechs Plätze. Das können wir noch erreichen", sagte Pal Dardai (48) auf der Pressekonferenz. Derzeit rangieren die Berliner mit einem Punkt Rückstand auf Rang sieben. Mit einem Sieg am Freitagabend gegen Hannover (18.30 Uhr/Sky) winkt Platz fünf.

"Wir wollen natürlich positiv aus der Saison rausgehen. Es sind noch vier Spiele, davon zwei Heimspiele, die sicher gut besucht werden. Die wollen wir erfolgreich bestreiten", hat Sportdirektor Benjamin Weber (44) auch den klammen Geldbeutel im Blick. "Jeder Platz in der TV-Tabelle bringt am Ende Geld ein."

Siegesserie



Das gab es schon lange nicht mehr in Berlin! 2019 schaffte Hertha drei Siege in Serie (gegen Paderborn, Köln und Düsseldorf). Damals noch unter Ante Covic (48). Gegen Karlsruhe hätten die Blau-Weißen nach zwei Siegen in Serie endlich den Dreierpack schnüren können, verloren aber. Jetzt folgt ein neuer Anlauf.

Dardai: "Mein Ziel für diese Saison ist noch, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. So eine kleine Serie wäre gut, auch für die Spieler, damit sie die Sommerpause genießen können."