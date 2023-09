Ha Ho He: Hertha BSC zeigt eigene Doku

Berlin - Hertha BSC wird in der Saison 2023/24 erstmals eine eigene Dokuserie produzieren.

Die Doku wird in regelmäßigen Abständen auf dem YouTube-Kanal von Hertha BSC online gehen. © Hertha BSC

Die erste Episode wird am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Hertha BSC veröffentlicht.

Die Entscheidung für die Produktion der vereinseigenen Dokuserie war bereits vor dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga im Mai 2023 getroffen worden.

HerthaTV, das Bewegtbild-Medium des Vereins, begleitet die Blau-Weißen während der Saison hautnah mit der Kamera.

Die Dokuserie, die alle Höhen und Tiefen des Vereins zeigt, wird in insgesamt elf Episoden veröffentlicht, um die Öffentlichkeit näher an den Klub heranzuführen und die sportliche Reise von Hertha BSC auf neue Weise erlebbar zu machen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Trailer auf YouTube bietet Fans der Alten Dame einen kleinen Vorgeschmack auf die Doku.