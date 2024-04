Hertha BSC veröffentlicht nächstes Sondertrikot und erinnert an absoluten Klassiker

Berlin - Zum zweiten Mal in dieser Saison spielt Hertha BSC im Sondertrikot. Diesmal allerdings nicht in Schwarz, sondern im Retro-Look. Es steht ganz im Zeichen der 90er Jahre.

Steht für den Berliner Weg und macht im Trikot eine klasse Figur: Herthas Eigengewächs Marten Winkler (21, r.). © Hertha BSC

Hertha-Fans dürften sich beim Anblick des Trikots an goldene Zeiten erinnert fühlen. Jahrelang dümpelte der Hauptstadtklub in der 2. Liga rum, ehe 1997 endlich der Aufstieg gelang. Es folgten Champions League, Europapokalabende im UEFA-Cup, Marcelinho und Co.

Passend: Auflaufen wird die Mannschaft mit dem sehenswerten Sondertrikot am 33. Spieltag gegen Kaiserslautern. Im April 1997 schlug die Alte Dame die Pfälzer vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion mit 2:0. Ein ganz wichtiger Sieg in Richtung Aufstieg.

Das Trikot weist zudem verblüffende Ähnlichkeit mit dem mittlerweile legendären Trikot aus der Saison 1997/98 auf - und zwar mit voller Absicht. Das Jersey soll an jene erfolgreiche Epoche erinnern.

Zuletzt lief der Absteiger in der Hinrunde gegen Schalke im Sondertrikot auf. Und auch diesmal wird der unbeliebte Hauptsponsor CrazyBuzzer (sowie Ärmelpartner CG Elementum) seinen Platz freimachen. Stattdessen prangt die Aufschrift "Berliner Weg" auf der Brust. Diesen hatte der überraschend verstorbene Präsident Kay Bernstein (†43) ausgerufen und traf damit auf große Zustimmung: Die Alte Dame macht wieder Spaß.