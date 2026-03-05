Hertha-Abgang? So hoch ist die Ablöse bei Ernst

Berlin - An ihm liegt es nicht. Hertha-Keeper Tjark Ernst (22) spielt eine starke Saison, gilt mit Loris Karius (32) als einer der besten Keeper der 2. Liga und rettete dem Hauptstadtklub mehrmals die Punkte.

Tjark Ernst (22) könnte Hertha per Ausstiegsklausel verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Das weckt Begehrlichkeiten. Ende des vergangenen Jahres wurde Herthas Nummer eins bereits mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Auch Gladbach wurde zuletzt als Interessent genannt.

Am liebsten aber wäre der 22-Jährige mit Hertha BSC in die Bundesliga aufgestiegen. Das aber haben die Berliner selbst einkassiert. Es bleibt dabei: Die Tür zur Beletage ist zu!

Die Alte Dame kann jetzt schon für ein weiteres Jahr im Unterhaus planen. Ob dann aber noch Ernst zu halten ist? Sein Vertrag gilt zwar noch bis 2027, Herthas Schlussmann aber besitzt eine Ausstiegsklausel.

Der B.Z. zufolge soll diese bei fünf Millionen Euro liegen - und zwar für Klubs aus den fünf Topligen in Europa (Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera División, Ligue 1) oder Vereine, die international vertreten sind.