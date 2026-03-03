Nicht Brekalo: Er ist Herthas heimlicher Gewinner

Berlin - Hertha BSC gelingt mit dem 2:1 gegen Nürnberg die Wiedergutmachung. Der Matchwinner ist schnell ausgemacht: Doppelpacker Josip Brekalo (27).

Perfekte Koproduktion: Vorlagengeber Jeremy Dudziak (30, r.) und Torschütze Josip Brekalo (27, M.). © Andreas Gora/dpa

Der Kroate kann es links wie rechts. Im Alleingang verhinderte der Flügelflitzer Herthas nächste Enttäuschung. "Die Reaktion war energetisch - nicht fußballerisch - absolut top", war Stefan Leitl (48) nach den vielen Nackenschlägen von seinem Team positiv überrascht.

Der Übungsleiter hatte schon im Vorfeld angekündigt, auf neue Kräfte zu setzen, und lag mit seinen fünf Wechseln komplett richtig - nicht nur wegen Brekalo. Vor allem Jeremy Dudziak (30) konnte wieder einmal überzeugen.

Der 30-Jährige leitete viel ein und bereitete gedankenschnell das 1:0 vor. Kam Dudziak zuletzt immer von der Bank, durfte er erstmals seit über eineinhalb Jahren mal wieder von Anfang starten - und das auf ungewohnter Position.

Er ersetzte den formschwachen Michaël Cuisance (26) als Spielmacher, der sich nach diesem Auftritt vermutlich öfter auf der Bank wiederfinden könnte. "Was mich wahnsinnig freut, ist die Leistung von Jerry Dudziak. Dass er seine Chance nach dieser langen Verletzungspause so nutzt, finde ich klasse."