Hertha BSC: Nicht nur Demme meldet sich zurück: "Welcome back, Junge"
Berlin - Das Lazarett lichtet sich. Am Mittwoch konnte sich Hertha BSC über gleich zwei Rückkehrer freuen: Diego Demme (34) und Maurice Krattenmacher (20) sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Demme konnte dieses Jahr noch gar nicht spielen. Der Sechser verpasste bereits das Trainingslager, weil er wieder über Schwindel klagte - vermutlich die Folge zweier Gehirnerschütterungen.
Nachdem der Deutsch-Italiener vergangene Spielzeit mehrere Spiele verpasst hatte, erlitt er bereits zu Beginn der Saison einen Schwindelrückfall, feierte dann im Oktober sein Comeback, ehe zum Jahreswechsel erneut die Beschwerden aufkamen.
Jetzt ist Demme wieder zurück - und nahm gleich Einfluss. Beim Trainingsspielchen aufs kleine Feld erzielte der Routinier die zwischenzeitliche Führung, was Fabian Reese (28) passend anerkannte: "Welcome back, Junge", jubelte der Kapitän.
Maurice Krattenmacher war da schon außen vor. Die Bayern-Leihgabe absolvierte fast das komplette Training, lediglich die letzte Einheit fand ohne ihn statt. Zudem trainierten Luca Schuler (26), Marius Gersbeck (30, beide Belastungssteuerung), Deyovaisio Zeefuik (27) und Talent Jelani Ndi (18) nur individuell.
Hertha BSC hakt Aufstieg weiterhin ab: Brekalo auch im Training der Matchwinner
Krattenmacher hatte sich beim Rückrundenauftakt gegen Schalke am Oberschenkel verletzt, fiel danach wochenlang aus. Die Wochen der Wahrheit gegen die Aufstiegskonkurrenz musste ohne den Dribbelkünstler stattfinden.
Der 20-Jährige konnte nur zusehen, wie seine Kollegen den Aufstieg verspielten. Daran ändert auch der 2:1-Heimsieg gegen Nürnberg nichts mehr. "Diese Klarheit tut auch mal gut. Das will keiner hören. Letztendlich ist das die Wahrheit", machte Stefan Leitl (48) weiter die Tür zu.
Für den Sieg hat Demmes Tor dann allerdings nicht mehr gereicht. Das letzte Wort hatte am Ende Josip Brekalo (27). Wie schon in Nürnberg wurde der Neuzugang mit seinem Golden Goal zum Matchwinner - inklusive intensiven Jubels. Die erfreulichste Nachricht des Tages ist aber das Demme-Comeback.
Titelfoto: TAG24/Johannes Kohlstedt