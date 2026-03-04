Hertha BSC: Nicht nur Demme meldet sich zurück: "Welcome back, Junge"

Berlin - Das Lazarett lichtet sich. Am Mittwoch konnte sich Hertha BSC über gleich zwei Rückkehrer freuen: Diego Demme (34) und Maurice Krattenmacher (20) sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Diego Demme (34) trainiert wieder mit der Mannschaft. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Demme konnte dieses Jahr noch gar nicht spielen. Der Sechser verpasste bereits das Trainingslager, weil er wieder über Schwindel klagte - vermutlich die Folge zweier Gehirnerschütterungen.

Nachdem der Deutsch-Italiener vergangene Spielzeit mehrere Spiele verpasst hatte, erlitt er bereits zu Beginn der Saison einen Schwindelrückfall, feierte dann im Oktober sein Comeback, ehe zum Jahreswechsel erneut die Beschwerden aufkamen.

Jetzt ist Demme wieder zurück - und nahm gleich Einfluss. Beim Trainingsspielchen aufs kleine Feld erzielte der Routinier die zwischenzeitliche Führung, was Fabian Reese (28) passend anerkannte: "Welcome back, Junge", jubelte der Kapitän.

Maurice Krattenmacher war da schon außen vor. Die Bayern-Leihgabe absolvierte fast das komplette Training, lediglich die letzte Einheit fand ohne ihn statt. Zudem trainierten Luca Schuler (26), Marius Gersbeck (30, beide Belastungssteuerung), Deyovaisio Zeefuik (27) und Talent Jelani Ndi (18) nur individuell.