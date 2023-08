Hertha bereitet sich auf Pokal-Kracher vor - ohne Serdar, aber mit Christensen

Berlin - Zwei Spiele, null Punkte, kein einziges Tor erzielt, dazu ständige Wechselgerüchte. Es gibt angenehmere Voraussetzungen für das Pokalspiel beim Regionalligisten Jena am Samstag.

Herthas Nummer eins Oliver Christensen (24) soll vor einem Wechsel stehen. © Federico Gambarini/dpa

Verabschiedet sich Hertha BSC erneut frühzeitig aus dem Wettbewerb, ist der Fehlstart erst recht perfekt. Damit das nicht passiert, müssen die Blau-Weißen endlich die Kiste treffen und im besten Fall keinen Gegentreffer kassieren.

Ob dann aber Oliver Christensen (24) im Tor steht, ist zumindest fraglich. Medienberichten zufolge soll der Fanliebling vor einem Wechsel zu Florenz stehen. Angeblich winkt den Berlinern ein Million-Segen in Höhe von sechs Millionen Euro.

Ein Foto, das den Dänen zusammen mit seiner Freundin am Flughafen zeigt, heizte die Gerüchteküche zusätzlich an, sodass nicht nur Transfer-Experte Gianluca Di Marzio mit einem "zeitnahen" Abgang rechnete. Ganz so schnell geht es dann aber nicht. Pünktlich zum Trainingsstart mischte Herthas Nummer eins wieder mit.

Fleißig erfüllte der Keeper nach der Einheit mit Torwarttrainer Andreas Menger (50) die Autogramm- und Fotowünsche der Fans. Wer weiß, wie lange sie noch die Möglichkeit dazu haben?

Nicht zu Gesicht bekamen die anwesenden Hertha-Fans neben den angeschlagenen Florian Niederlechner (32) und Toni Leistner (32, beide muskuläre Probleme) auch Suat Serdar (26). Der Mittelfeldspieler laboriert an einem Infekt.