Hertha BSC: Arsenal-Talent geht zurück auf die Insel

Berlin - Bei seiner Verpflichtung hat Hertha BSC große Hoffnung in ihn gesetzt - jetzt verlässt Bradley Ibrahim (19) die Alte Dame nach einem halben Jahr schon wieder.

Ibrahim stieß Anfang Februar aus der U21 von Arsenal zur Mannschaft und kam mit viel Vorschusslorbeeren in die Hauptstadt - den Beweis blieb er bislang allerdings schuldig.

In Crawley stünden die Chancen darauf gut und deswegen seien die Verantwortlichen glücklich über diese Lösung, erklärte der Sportdirektor. "Wir wünschen ihm alles Gute für die kommenden Monate."

Wie die Berliner am Samstag mitteilten, wird der 19-Jährige zu Crawley Town verliehen und soll in der dritten englischen Liga seine Entwicklung weiter vorantreiben.

Zumindest vorerst, denn das einstige Arsenal-Talent wird die laufende Spielzeit in seiner Heimat England verbringen.

Bradley Ibrahim kam in der vergangenen Saison nur in der Regionalliga Nordost für Hertha BSC zum Einsatz. © Soeren Stache/dpa

Dem defensiven Mittelfeldspieler gelang unter dem damaligen Coach Pal Dardai (48) zwar direkt der Sprung in den Profikader, allerdings kam er bei der 1:2-Niederlage gegen den HSV nicht zum Zug und wurde seither nicht mehr berufen.

In der Rückserie der vergangenen Saison lief der gebürtige Londoner dann noch elfmal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost auf.

Auch unter dem neuen Coach Cristian Fiél (44) konnte sich Bradley offenbar nicht für höhere Weihen empfehlen, zumal mit Diego Demme (32) auch noch ein Routinier für seine Position verpflichtet wurde.

Jetzt soll Ibrahim, der in Berlin auch mit Anpassungsschwierigkeiten gekämpft haben soll, also in seiner Heimat weiter reifen, bevor er dann im kommenden Sommer zunächst einmal zurückkehren wird.

Ob es anschließend noch eine Zukunft für ihn bei Hertha BSC gibt, wird sich zeigen - sein Vertrag ist zumindest noch bis 2027 gültig.