Hertha BSC bläst gegen Braunschweig zur letzten Attacke

Berlin - Wenn nicht jetzt, wann dann? Hertha BSC will im Endspurt in der 2. Bundesliga noch einmal Spannung ins Aufstiegsrennen bringen.

Das Hinspiel konnte Hertha im November mit 1:0 im Olympiastadion gewinnen. © Andreas Gora/dpa

Mit einem Sieg am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky) könnten die Berliner am 30. Spieltag den Abstand zu den fünf führenden Vereinen verkürzen.

Hertha-Trainer Stefan Leitl (48) nimmt dabei den fünften und vierten Rang ins Visier.

In der vorigen Saison gewann Hertha mit 5:1 bei den Niedersachsen und legte anschließend eine Serie im Liga-Endspurt hin.

Leitl nannte das damalige Spiel einen "Gamechanger" und hofft auf eine ähnliche Wirkung für den aktuellen Saisonendspurt.

In Braunschweig muss Hertha ein letztes Mal auf den gesperrten Josip Brekalo (27) verzichten.