Hertha BSC: Das gab es seit mehr als zehn Jahren nicht mehr

Berlin - Hertha BSC kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (13 Uhr/Sky) etwas schaffen, das es so letztmals vor zwölf Jahren gegeben hat.

Vier Siege in Serie gelangen Hertha BSC letztmals unter Coach Jos Luhukay (61). (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Im Olympiastadion könnte die Alte Dame nicht nur den (erst) vierten Heimsieg der Saison feiern, sondern auch den vierten Dreier in Serie. Das gelang den Blau-Weißen zuletzt unter Trainer Jos Luhukay (61) in der Spielzeit 2012/13.

Damals gelang den Berlinern als Meister in der 2. Bundesliga allerdings unangefochten der Aufstieg: Mit 22 Siegen und nur zwei Niederlagen stieg man mit satten neun Punkten Vorsprung wieder ins Oberhaus auf und blieb anschließend zehn Jahre am Stück in der Bundesliga.

Dazu wird es diesmal nicht kommen, aber immerhin konnte man sich mit der Siegesserie wohl aller Abstiegssorgen entledigen - schließlich drohte nach einem kapitalen Fehlstart in die Rückrunde sogar kurzzeitig der Gang in die 3. Liga!

Unter Stefan Leitl (47) hat sich die Mannschaft mittlerweile stabilisiert. Mit dem neuen Coach holte der Hauptstadtklub immerhin zehn Punkte aus sechs Partien.