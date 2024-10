Hertha BSC dreht Rückstand im Olympiastadion: Union-Leihgabe leitet Wende ein

Berlin - Hertha BSC hat nach Halbzeitrückstand gegen die abstiegsbedrohte Eintracht Braunschweig zwei Gastgeschenke angenommen und am Ende den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert.

Leon Bell Bell foulte Joker Florian Niederlechner in der Box und Youngster Ibrahim Maza sorgte nach 72 Zeigerumdrehungen nervenstark aus elf Metern für die Führung der Alten Dame.

Im 300. Heimspiel der Vereinsgeschichte leitete ausgerechnet Union-Leihgabe Lennart Grill die Wende ein, als er bei einem Ausflug einen hohen Ball unterschätzte und an der Kugel vorbeisäbelte. Michael Cuisance spritze dazwischen und wurde vom Gäste-Keeper an der Strafraumgrenze von hinten zu Fall gebracht.

Levente Szabo feiert seinen Führungstreffer kurz vor der Halbzeit. © Soeren Stache/dpa

Niederlechner selbst sorgte dann für die Entscheidung, als er in der 83. Minute das 3:1 für die Spree-Athener erzielte.

Kurz vor der Pause nutzten die Gäste aus Niedersachsen einen der unnötigen Ballverluste, vor denen Hertha-Coach Cristian Fiél vor der Partie noch eindringlich gewarnt hatte.

Den Gegenstoß der Braunschweiger veredelte Levente Szabo in der 38. Minute nach feiner Hereingabe von Fabio Kaufmann im Strafraumzentrum. "Auswärtssieg", skandierten die etwa 4000 mitgereisten Gäste-Anhänger umgehend.

Die mehr als 45.000 Fans sahen einen von Beginn an dominanten und spielbestimmenden Hauptstadtklub im Berliner Olympiastadion, der aber in der ersten Halbzeit bis auf einen Distanzschuss von Kevin Sessa harmlos blieb. In Durchgang zwei legten die Blau-Weißen eine Schippe drauf und nutzten die Fehler des Gegners eiskalt aus.